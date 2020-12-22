Директор турніру WTA в Абу-Дабі: Ми надаємо роботу тенісисткам

5 січня на кортах Zayed Sports City в (ОАЕ) стартує новий тенісний сезон у WTA-турі.

Директор змагань WTA 500 в Абу-Дабі Бхарат Годхінді розповів про особливості турніру, повідомляє BTU.

"У нас немає ніяких спонсорів. Єдиний спонсор нині - це Жіноча тенісна асоціація. Турнір проводиться заради того, оби дати роботу тенісисткам, а не задля власних заробітків. WTA дуже уважно поставилася до цієї ситуації і думає про тенісисток. У них довго не було роботи, їм необхідно заробляти. Саме тому сітка нашого турніру розрахована на 64 учасниці, щоб якомога більше тенісисток взяли в ньому участь. Призові гроші надаються WTA. Спортивна рада Абу-Дабі також надала велику підтримку: забезпечила місцем проведення, допомагає з візами, добивається винятків для учасниць турніру", - зазначив Бхарат Годхінді.

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Як повідомляв Укрінформ, у попередній заявці турніру WTA 500 у Дубаї перебуває перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Фото: btu.org.