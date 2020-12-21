Світоліна тренуватиметься зі Свентек перед Australian Open

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 рейтингу WTA) тренуватиметься з чемпіонкою "Ролан Гаррос" Ігою Свентек (№17) з Польщі перед початком австралійських турнірів 2021 року.

Про це розповів тренер польської тенісистки Пьотр Сержпутовский, повідомляє BTU.

Згідно з правилами безпеки у зв'язку з пандемією коронавируса учасники тенісних турнірів в Австралії два тижні проведуть на карантині, починаючи із середини січня. У цей період кожному гравцеві дозволять тренуватися, але лише з одним спаринг-партнером.

"Одразу після того, як нам стало відомо про ці правила, я отримав пропозицію для Іги, - зазначив тренер. - Еліна Світоліна - дуже хороша спаринг-партнерка. З нею здорово тренуватися. Ми не роздумували ані секунди".

Світоліна потрапила до попередньої заявки турніру WTA у Мельбурні (1-8 лютого) та Australian Open (8-21 лютого).

Фото: btu.org.