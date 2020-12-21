Ястремська починає 100-й тиждень в топ-50 рейтингу WTA

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська проводить свій сотий тиждень в числі 50 кращих у світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціаціі (WTA).

Як інформує BTU, Ястремська вперше увійшла в топ-50 28 січня 2019 року і з тих пір межі пятидесятки не залишала, передає Укрінформ.

Цей сезон Даяна завершує на 29-му рядку, її особистий рекорд - 21-е місце. Кращий результат у світовій класифікації українка показала в січні цього року після виступу в фіналі турніру серії Прем'єр в Аделаїді (Австралія).

Нагадаємо, перша "ракетка" України Еліна Світоліна завершила рік на 5-й позиції рейтингу WTA.

Фото: WTA / Jimmie48 Tennis.