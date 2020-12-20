Світоліна попередньо заявилася на турніри в Абу-Дабі, Мельбурні та на Australian Open

Перша "ракетка" України перебуває в попередній заявці турнірів Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Абу-Дабі (5-13 січня) і Мельбурні (1-7 лютого), а також Відкритого чемпіонату Австралії (8-21 лютого).

Як інформує BTU, крайній термін подачі заявки на всі турніри - 21 грудня, передає Укрінформ. Читайте також: ATP затвердила календар старту тенісного сезону Відзначимо, що раніше Жіноча тенісна асоціація опублікувала календар турнірів на перші сім тижнів сезону-2021. Фото: Фото: Getty Images.