ATP затвердила календар старту тенісного сезону
Укрінформ
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала розклад турнірів під своєю егідою на перші сім тижнів 2021 року.
Як інформує офіційний сайт організації, перший у сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) пройде в Мельбурні з 8 по 21 лютого. Кваліфікація у чоловіків відбудеться з 10 по 13 січня в Досі (Катар), передає Укрінформ.
Передуватимуть Australian Open чотири турніри ATP 250, два з яких відбудуться в Мельбурні. Перед від'їздом тенісистів в Австралію передбачено вікно з 15 по 31 січня для проходження двотижневого карантину через пандемію коронавірусу.
Розклад турнірів з 8-го по 13-й тиждень 2021 року оголосять пізніше.
Фото: Getty Images.