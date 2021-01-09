«Зоря» і «Олімпік» ведуть переговори по Шахабу
Укрінформ
«Зоря» домовляється про придбання форварда.
Форвард «Олімпіка» Шахаб Захеді може стати гравцем «Зорі», повідомляє zaryalg.com, передає Укрінформ.
Клуби зараз ведуть переговори про зимовий трансфер 25-річного футболіста.
Контракт Шахаба з «Олімпіком» закінчується влітку 2021-го.
У цьому сезоні він забив 8 голів і зробив 1 ассист в 11 матчах УПЛ.
Нагадаємо, раніше представники «Олімпіка» розповідали про переговори щодо іранського футболіста. Його оцінили в суму близько 1 млн євро.
Фото: zaryalg.com.