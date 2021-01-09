«Зоря» і «Олімпік» ведуть переговори по Шахабу

«Зоря» домовляється про придбання форварда.

Форвард «Олімпіка» Шахаб Захеді може стати гравцем «Зорі», повідомляє zaryalg.com, передає Укрінформ.

Клуби зараз ведуть переговори про зимовий трансфер 25-річного футболіста.

Контракт Шахаба з «Олімпіком» закінчується влітку 2021-го.

У цьому сезоні він забив 8 голів і зробив 1 ассист в 11 матчах УПЛ.

Нагадаємо, раніше представники «Олімпіка» розповідали про переговори щодо іранського футболіста. Його оцінили в суму близько 1 млн євро.

Фото: zaryalg.com.