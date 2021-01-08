ФК «Ворскла» підтвердив підписання контракту з Луїзао

Український футбольний клуб Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава) оголосив про перехід до команди бразильського хавбека португальського "Порту" Луїзао.

Деталі контракту на сторінці "Ворскли" у Twitter не повідомляються.

Відзначимо, що минулого сезону Луїзао грав за полтавську команду на правах оренди (20 матчів в УПЛ, 1 гол).

Як повідомлялося, під час зимової перерви ФК "Ворскла" посилили Георгій Цітаїшвіли, Олів'є Тілль та Амількар Коджові.

Фото: twitter.com/vorskla.