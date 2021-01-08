Яремчук посів 21 місце у рейтингу кращих гравців чемпіонату Бельгії в 2020-у
Укрінформ
Українець отримав 3 голоси.
Бельгійське видання HLN опублікувало перші результати голосування за кращого гравця чемпіонату Бельгії в 2020-му році, повідомляє Укрінформ.
Український нападник «Гента» Роман Яремчук отримав 3 голоси і увійшов в число гравців, які посіли місця з 21-го по 26-е. Результати оголошуються поступово, повний рейтинг буде відомий пізніше.
У першій частині сезону бельгійської першості Яремчук забив 9 голів у 15 матчах, також зробив 3 ассисти.
Форвард «Гента» - лідер серед українців в Бельгії по ігровому часу і кількості матчів.
Нагадаємо, Роман Яремчук є найдорожчим гравцем «Гента» і шостим за вартістю в бельгійському чемпіонаті за версією Transfermarkt.
Фото: kaagent.be.