«Гент» шукає заміну Яремчуку - ЗМІ
Укрінформ
На 22-й хвилині футбольного матчу 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка" (0:1) форвард клубу "Гент" та національної збірної України Роман Яремчук отримав пряму червону картку.
Ця зустріч може стати для 25-річного українця останньою у складі "Гента", повідомляє бельгійське видання Voetbalnieuws.
Бельгійський клуб готується до того, що його провідний нападник залишить команду, і шукає йому заміну.
Додамо, що Яремчук виступає за "Гент" із середини серпня 2017 року.
Фото: transfermarkt.com.