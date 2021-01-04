«Гент» шукає заміну Яремчуку - ЗМІ

На 22-й хвилині футбольного матчу 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка" (0:1) форвард клубу "Гент" та національної збірної України Роман Яремчук отримав пряму червону картку.

Ця зустріч може стати для 25-річного українця останньою у складі "Гента", повідомляє бельгійське видання Voetbalnieuws.

Бельгійський клуб готується до того, що його провідний нападник залишить команду, і шукає йому заміну.

Додамо, що Яремчук виступає за "Гент" із середини серпня 2017 року.

Фото: transfermarkt.com.