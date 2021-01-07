Тенісистка Даяна Ястремська здала позитивний тест на допінг

Українська тенісистка заперечує, що свідомо приймала заборонені препарати.

Друга тенісна "ракетка" України Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від участі у змаганнях. Допінг-тест 20-річної спортсменки дав позитивний результат, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу (ITF).

"У пробі, зданої 24 листопада 2020 року, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством лабораторія у Монреалі виявила заборонену речовину - метаболіти местеролона", - зазначається у повідомленні.

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22 грудня 2020 року Ястремській пред'явили звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Згодом Ястремська написала в соцмережах пост, де пояснила, що заборонені речовини могли потрапити до її організму у складі інших легальних медпрепаратів. Українка заперечує, що свідомо приймала допінг.

Фото: antidoping.itftennis.