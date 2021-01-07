БК «Прометей» підсилився американцем з чемпіонату Греції

Чоловічий клуб української баскетбольної Суперліги "Прометей" (Кам’янське) перед стартом другої частини регулярного чемпіонату та іграми єврокубків підсилився важким форвардом.

У найближчих поєдинках за команду дебютує 32-річний американець Шон Еванс (зріст - 203 см, вага - 104 кг), повідомляє пресслужба ФБУ.

Останні п'ять років він провів в чемпіонаті Греції, з яких найпродуктивнішим був сезон-2018/2019. Тоді у складі "Ларіси" він зіграв у 25-ти матчах. У середньому американець проводив на паркеті по 25 хвилин, набирав 13,3 очка і робив 8,8 підбирання.

Нову кампанію Еванс розпочинав у складі клубу "Лавріо", за який встиг зіграти в 6-ти поєдинках (у середньому - 9,2 очка, 4 підбирання).

Фото: fbu.ua.