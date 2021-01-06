Жіноча команда «Київ-Баскета» підсилилася 34 номером драфту WNBA

23-річна американська захисниця Тайніс Мартін стала баскетболісткою українського клубу "Київ-Баскет".

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

Тайніс була обрана під 34-м номером драфту триразового чемпіона Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) - командою "Лос-Анджелес Спаркс". Сезон у WNBA орієнтовно стартує у травні, а нині Мартін допомагатиме "Київ-Баскету" вирішити поточні завдання в українській першості.

Протягом останніх чотирьох років баскетболістка виступала за команду університету Західної Вірджинії. Вона набрала 1980 очок за кар’єру (четвертий показник в історії команди), зіграла 4162 хвилини (третій показник), а також стала найкращим гравцем (32 очки) фіналу конференції сезону-2016/2017, допомігши своїй команді уперше в історії здобути титул.

Фото: fbu.ua.