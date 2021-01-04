Михайлюк прокоментував свою гру у матчі НБА «Детройт» - «Бостон»

Український баскетболіст "Детройт Пістонз" Святослав Михайлюк підбив підсумок матчу регулярного чемпіонату НБА проти "Бостон Селтікс" (120:122), в якому він набрав рекордні в сезоні 15 очок і реалізував три з 6-ти триочоких.

Захисник вважає, що його клуб зробив крок уперед у нападі, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"Завжди потрібно бути готовим до гри. Ніколи не знаєш, що станеться під час сезону або матчу. Потрібно готувати себе фізично й ментально. У мене вісім влучень з-за дуги в останніх трьох матчах і поліпшення в порівнянні зі стартовими іграми? Мене не турбує реалізація триочкових. Мене хвилюють лише перемоги команди. Виграти не вдалося, але сьогодні я намагався грати жорстко, виконував вказівки тренера. Сьогодні ми зробили крок вперед у нападі. Всі показали хорошу реалізацію, тому матч вийшов таким результативним. Сьогодні вся команда виклалася на майданчику. Ми не здалися, коли програвали 8 очок за 4 хвилини до кінця матчу. У "Бостона" залетів важкий кидок. Ми билися й віддали всі сили на майданчику, але результат вийшов такий, який він є", - сказав захисник збірної України.

У складі "Детройт Пістонз" 23-річний Михайлюк виступає з лютого 2019 року.

Фото: fbu.ua.