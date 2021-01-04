НБА: «Детройт» Михайлюка програв п'ятий матч в сезоні, поступившись «Бостону»

НБА: «Детройт» Михайлюка програв п'ятий матч в сезоні, поступившись «Бостону»

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, в своєму шостому матчі в сезоні зазнав п'ятої поразки, поступившись на своєму майданчику "Бостон Селтікс" - 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32: 31), передає Укрінформ.

Михайлюк в цій зустрічі приніс своїй команді 15 очок.

Читайте також: Вибір-2021. Очікування року в спорті

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Мемфіс» - «Лейкерс» - 94:108 (36:25, 18:31, 21:21, 19:31)

«Бруклін» - «Вашингтон» - 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)

«Сан-Антоніо» - «Юта» - 109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)

«Миннесота» - «Денвер» - 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)

«Фінікс» - «Кліпперс» - 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)

«Чикаго» - «Даллас» - 118:108 (31:31,28:29,27:21,32:27)

«Голден Стейт» - «Портленд» - 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39).

На фото: Святослав Михайлюк. (Getty Images).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-