НБА: «Детройт» Михайлюка програв п'ятий матч в сезоні, поступившись «Бостону»
«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, в своєму шостому матчі в сезоні зазнав п'ятої поразки, поступившись на своєму майданчику "Бостон Селтікс" - 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32: 31), передає Укрінформ.
Михайлюк в цій зустрічі приніс своїй команді 15 очок.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Мемфіс» - «Лейкерс» - 94:108 (36:25, 18:31, 21:21, 19:31)
«Бруклін» - «Вашингтон» - 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)
«Сан-Антоніо» - «Юта» - 109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)
«Миннесота» - «Денвер» - 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)
«Фінікс» - «Кліпперс» - 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)
«Чикаго» - «Даллас» - 118:108 (31:31,28:29,27:21,32:27)
«Голден Стейт» - «Портленд» - 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39).
На фото: Святослав Михайлюк. (Getty Images).