Малиновський може повернутися у футбольний чемпіонат Бельгії

Український футбольний хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може знову перейти у чемпіонат Бельгії.

Гравець незадоволений кількістю ігрової практики в Італії і не хоче ризикувати місцем у збірній України на чемпіонаті Європи. Перехід може відбутися вже у січні, повідомляє портал Voetbal 24.

У послугах Малиновського зацікавлені "Антверпен", "Брюгге" та "Генк" - клуб, за який Руслан провів 135 матчів, був чемпіоном Бельгії 2019 року.

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За "Аталанту" Руслан зіграв 57 ігор, забив 10 м'ячів і зробив 9 результативних передач.

Фото: voetbal24.be.