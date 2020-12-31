Малиновський може повернутися у футбольний чемпіонат Бельгії
Укрінформ
Український футбольний хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може знову перейти у чемпіонат Бельгії.
Гравець незадоволений кількістю ігрової практики в Італії і не хоче ризикувати місцем у збірній України на чемпіонаті Європи. Перехід може відбутися вже у січні, повідомляє портал Voetbal 24.
У послугах Малиновського зацікавлені "Антверпен", "Брюгге" та "Генк" - клуб, за який Руслан провів 135 матчів, був чемпіоном Бельгії 2019 року.
За "Аталанту" Руслан зіграв 57 ігор, забив 10 м'ячів і зробив 9 результативних передач.
Фото: voetbal24.be.