Малиновський розпочав тренування після різдвяних канікул
Укрінформ
Італійський футбольний клуб "Аталанта" (Бергамо) вийшов з короткострокової різдвяної відпустки і вже готується до поєдинку 15-го туру Серії А проти "Сассуоло".
Разом із командою тренування на клубній базі Зінгонія розпочав і хавбек збірної України Руслан Малиновський, повідомляє Zbirna.com.
Серед гравців "Аталанти" на спільному тренуванні був відсутній травмований хорватський півзахисник Маріо Пашалич.
Додамо, що домашній матч "Аталанти" проти "Сассуоло" відбудеться 3 січня.
Фото: atalanta.it.