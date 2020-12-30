Малиновський розпочав тренування після різдвяних канікул

Італійський футбольний клуб "Аталанта" (Бергамо) вийшов з короткострокової різдвяної відпустки і вже готується до поєдинку 15-го туру Серії А проти "Сассуоло".

Разом із командою тренування на клубній базі Зінгонія розпочав і хавбек збірної України Руслан Малиновський, повідомляє Zbirna.com. Серед гравців "Аталанти" на спільному тренуванні був відсутній травмований хорватський півзахисник Маріо Пашалич. Читайте також: Малиновський допоміг «Аталанті» обіграти «Рому» Додамо, що домашній матч "Аталанти" проти "Сассуоло" відбудеться 3 січня. Фото: atalanta.it.