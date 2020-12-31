Удар Алана Патріка у ворота «Бенфіки» - кращий гол «Шахтаря» 2020 року

Уболівальники визначили кращий гол донецького футбольного клубу "Шахтар" у 2020 році.

Нагорода дісталася бразильському хавбеку команди Алану Патріку, який забив третій м'яч у Лісабоні в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки" (3:3), повідомляє пресслужба українського клубу.

Гол 29-річного бразильця набрав 441 голос. На другому місці удар Марлоса в ворота чернігівської "Десни" (149 голосів).

Відзначалися також голи Євгена Коноплянки у ворота київського "Динамо", Манора Соломона - мадридському "Реалу" та Миколи Матвієнка - закарпатському "Минаю".

Фото: footballua.tv.