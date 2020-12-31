Трубін – кращий гравець «Шахтаря» в 2020 році

Вболівальники віддали за 19-річного воротаря 32% голосів.

Вболівальники «Шахтаря» вибрали воротаря Анатолія Трубіна кращим гравцем клубу в 2020 році, повідомляє офіційний сайт клубу.

За 19-річного футболіста віддали 3 981 голосів (32,1%).

У 2020-му Трубін зіграв 20 матчів, 8 з них провів на нуль. В середньому - 3,14 сейви за матч.

У топ-3 також увійшли Тете (26,7%) і Манор Соломон (26,4%). Всього проголосувало 12 383 респондента.

Як повідомляв Укрінформ, в 2019-у кращим гравцем «Шахтаря» визнали Андрія Пятова.

Фото: сайт ФК "Шахтар"