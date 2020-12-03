УЄФА включив воротаря

УЄФА включив воротаря "Шахтаря" до збірної туру Ліги чемпіонів

Укрінформ
19-річного футбольного голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна включили до символічної збірної 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає Укрінформ.

Повністю команда тижня Fantasy Football виглядає так:

воротар - Анатолій Трубін ("Шахтар");

захисники - Александер Шольц ("Мідтьюлланд"), Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Рафаел Геррейру ("Боруссія", Дортмунд);

півзахисники - Федеріко К'єза ("Ювентус"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Ноа Ланг ("Брюгге"), Ірфан Кахведжі ("Істанбул Башакшехир"), Дімітрі Паєт ("Олімпік Марсель");

нападники - Неймар ("Парі Сен-Жермен"), Олів'є Жиру ("Челсі").

Читайте також: «Шахтар» переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Як повідомлялося, "Шахтар" у 5-у турі обіграв на київському НСК "Олімпійський" мадридський "Реал" - 2:0.

Фото: shakhtar.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-