Футболісти донецького «Шахтаря» провели поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» вдруге переграли «Реал» нинішнього сезону.

Зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві завершилася з рахунком 2:0 на користь «Шахтаря», передає Укрінформ.

М'ячі забили Дентіньйо, який відзначився на 57-й хвилині, та Манор Соломон (82).

"Шахтар" продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Шахтар» переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

В іншому поєдинку групи В німецька «Боруссія» в Менхенгладбаху сьогодні грає з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок (після 4-х ігор), «Шахтар» - 7 (5), «Реал» - 7 (5), «Інтер» - 2 (4).

У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» 9 грудня в гостях зійдеться з «Інтером», а «Реал» прийматиме «Боруссію» (М).

Фото: ФК "Шахтар".