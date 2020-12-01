«Шахтар» - «Реал». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького «Шахтаря» та мадридського «Реала».

«Шахтар» - «Реал»

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1 грудня 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 19.55. Температура 0С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться донецький «Шахтар» і чемпіон Іспанії мадридський «Реал».

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Стартові склади:

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

«Реал» - .

Головний тренер - Зінедін Зідан (Франція).

Арбітр - Овідіу Хацеган (Румунія).

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» у Менхенгладбаху зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.