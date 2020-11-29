Букмекери дали прогноз на матч «Шахтар»-«Реал» в Лізі чемпіонів УЄФА

У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня пройдуть поєдинки п'ятого туру.

Футболісти донецького «Шахтаря» (квартет В) у вівторок, 1 грудня, на НСК «Олімпійський» в Києві прийматимуть мадридський «Реал», передає Укрінформ.

Букмекери вважають фаворитом матчу іспанський клуб.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Шахтаря» коефіцієнтом 8,00, нічию - 5,50, перемогу «Реала» - 1,35.

Відзначимо, що зустріч «Шахтар» - «Реал» розпочнеться о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.

Нагадаємо, київське «Динамо» (група G) в середу, 2 грудня, в Турині зійдеться з італійським «Ювентусом».

Фото: ФК «Шахтар».