Букмекери дали прогноз на матч «Шахтар»-«Реал» в Лізі чемпіонів УЄФА
Футболісти донецького «Шахтаря» (квартет В) у вівторок, 1 грудня, на НСК «Олімпійський» в Києві прийматимуть мадридський «Реал», передає Укрінформ.
Букмекери вважають фаворитом матчу іспанський клуб.
Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Шахтаря» коефіцієнтом 8,00, нічию - 5,50, перемогу «Реала» - 1,35.
Відзначимо, що зустріч «Шахтар» - «Реал» розпочнеться о 19.55.
В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.
Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.
Нагадаємо, київське «Динамо» (група G) в середу, 2 грудня, в Турині зійдеться з італійським «Ювентусом».
Фото: ФК «Шахтар».