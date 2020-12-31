Ла Ліга: «Реал» втратив очки в матчі з «Ельче»

Мадридський клуб залишився на 2-у місці.

В матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» не зумів обіграти на чужому полі «Ельче» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Реал» вийшов вперед на 20-й хвилині – відзначився Модрич. На початку другого тайму господарі відігралися – пенальті реалізував Фідель. 1:1 – «Реал» обірвав свою переможну серію.

В іншому матчі туру лідер чемпіонату – мадридський «Атлетіко» обіграв «Гетафе» 1:0 (Луїс Суарес).

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 35 (14), 2.«Реал» - 33 (16), 3.«Реал Сосьєдад» - 26 (16), 4.«Севілья» - 26 (14).

Фото: AS