Ла Ліга: «Барселона» не зуміла обіграти «Ейбар»

Каталонський клуб залишився на 6-у місці.

В матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» не зуміла обіграти на своєму полі «Ейбар» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» грала без Мессі, якому дали відпочинок. В першому таймі нападник «Барси» Брейтвейт не забив пенальті, а потім його гол не зарахували після перегляду відеоповтору.

На 57-й хвилині Кіке вивів «Ейбар» вперед. А через 10 хвилин Дембеле рахунок зрівняв. Нічия 1:1 протрималась до фінального свистка.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 32 (13), 2.«Реал» - 32 (15), 3.«Реал Сосьєдад» - 26 (16), 4.«Севілья» - 26 (14).

Фото: AS