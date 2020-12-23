Ла Ліга: «Реал» обіграв «Гранаду» і наздогнав лідера

Ла Ліга: «Реал» обіграв «Гранаду» і наздогнав лідера

Укрінформ
Мадридський клуб зрівнявся за очками з «Атлетіко».

В матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» обіграв на своєму полі «Гранаду» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед на 57-й хвилини – відзначився Каземіро. Вже у компенсований час перевагу подвоїв Бензема. 2:0 – п’ята поспіль перемога «Реалу».

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Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 32 (13), 2.«Реал» - 32 (15), 3.«Реал Сосьєдад» - 26 (16), 4.«Вільярреал» - 26 (15). 

Фото: AS

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