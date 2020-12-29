ФК «Брюгге» офіційно підписав форварда Доста
Укрінформ
Суперник футболістів київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський "Брюгге" офіційно оголосив у вівторок про підписання контракту з нападником Басом Достом.
Контракт 31-річного голландця розрахований на півтора року, повідомляє офіційний сайт ФК "Брюгге".
Попереднім клубом Доста був німецький "Айнтрахт" з Франкфурта, за який футболіст нинішнього сезону провів 13 матчів у всіх турнірах (5 голів, 3 результативні передачі).
Як повідомлялося, на позицію форварда "Брюгге" розглядав кандидатуру гравця збірної України Романа Яремчука, але "Гент" не захотів продавати футболіста прямому конкуренту, який лідирує у чемпіонаті Бельгії.
Фото: clubbrugge.be.