ФК «Брюгге» офіційно підписав форварда Доста

Суперник футболістів київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський "Брюгге" офіційно оголосив у вівторок про підписання контракту з нападником Басом Достом.

Контракт 31-річного голландця розрахований на півтора року, повідомляє офіційний сайт ФК "Брюгге".

Попереднім клубом Доста був німецький "Айнтрахт" з Франкфурта, за який футболіст нинішнього сезону провів 13 матчів у всіх турнірах (5 голів, 3 результативні передачі).

Як повідомлялося, на позицію форварда "Брюгге" розглядав кандидатуру гравця збірної України Романа Яремчука, але "Гент" не захотів продавати футболіста прямому конкуренту, який лідирує у чемпіонаті Бельгії.

Фото: clubbrugge.be.