Баскетбол: українка Аліна Ягупова продовжить кар’єру в «Фенербахче»

Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар’єру у складі лідера чемпіонаті Туреччини стамбульському "Фенербахче".

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

Аліна підписала з 12-разовим чемпіоном Туреччини орендну угоду до кінця сезону. У складі "Фенербахче" Ягупова виступала в минулому сезоні і отримала титул MVP (Most Valuable Player - Найціннішого гравця) Євроліги-2020.

Поточний сезон Ягупова розпочинала у складі іншого турецького клубу - "Чукурова" з міста Мерсін, у складі якого у середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27,0 очка, робила 8,2 передачі та 6,0 підбирання.

Після завершення сезону українка повернеться до "Чукурови" , оскільки її чинна угода з цією командою розрахована на три роки, і клуб покладає великі надії на подальшу співпрацю.

"Фенербахче" не зазнав жодної поразки в сезоні, "Чукурова" посідає четверте місце.

Фото: fbu.ua.