Баскетбол: українка Аліна Ягупова продовжить кар’єру в «Фенербахче»
Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.
Аліна підписала з 12-разовим чемпіоном Туреччини орендну угоду до кінця сезону. У складі "Фенербахче" Ягупова виступала в минулому сезоні і отримала титул MVP (Most Valuable Player - Найціннішого гравця) Євроліги-2020.
Поточний сезон Ягупова розпочинала у складі іншого турецького клубу - "Чукурова" з міста Мерсін, у складі якого у середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27,0 очка, робила 8,2 передачі та 6,0 підбирання.
Після завершення сезону українка повернеться до "Чукурови" , оскільки її чинна угода з цією командою розрахована на три роки, і клуб покладає великі надії на подальшу співпрацю.
"Фенербахче" не зазнав жодної поразки в сезоні, "Чукурова" посідає четверте місце.
Фото: fbu.ua.