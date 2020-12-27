АПЛ: «Бернлі» перервав чотирьохматчеву безпрограшну серію, поступившись «Лідсу»

У 15-му турі англійської Прем'єр-ліги футболісти «Лідса» з рахунком 1:0 в рідних стінах переграли «Бернлі».

Перемогу «Лідс» приніс Патрік Бемфорд, який, реалізувавши пенальті на 5-й хвилині, забив уже 10-й м'яч у сезоні, передає Укрінформ.

До цього матчу «Бернлі» вдалася серія з чотирьох матчів без поразок.

«Лідс» з 20-ма очками розташувався на 11-му місці турнірної таблиці, зігравши 15 поєдинків. «Бернлі» після 14 ігор займає 16-е місце, набравши 13 очок.

Фото: Getty Images.