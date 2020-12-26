АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Ньюкасл»

Команда Хосепа Гвардіоли піднялися на 5-е місце.

В матчі 15-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на своєму полі «Ньюкасл» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» здобув 7-у перемогу в сезоні, обігравши «Ньюкасл» 2:0. У складі господарів м’ячі забили Гюндоган і Ферран Торрес. Після цієї перемоги «Ман Сіті» набрав 26 очок і піднявся на 5-е місце.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів весь матч у запасі.

В іншому вечірньому матчі туру «Евертон» обіграв на виїзді «Шеффілд Юнайтед» 1:0.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Евертон» - 29 (15), 3.«Лестер» - 28 (15), 4. «МЮ» - 27 (14).

Інші ключові матчі 15-го туру: «Ліверпуль» - «Вест Бромвіч» (27 грудня, 18:30), «Вулвергемптон» - «Тоттенгем» (27 грудня, 21:15).

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