АПЛ: «Арсенал» переміг в лондонському дербі

«Каноніри» обіграли «Челсі» і піднялися на 14-е місце.

В матчі 15-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Арсенал» переміг на своєму полі «Челсі» 3:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі лондонського дербі «Арсенал» повністю переграв суперника, забивши два м’ячі. Відзначились Ляказетт (з пенальті) і Джака. Після перерви Сака збільшив перевагу «Канонірів». Наприкінці матчу Абрахам один гол відіграв. «Челсі» міг забити ще, але Жоржиньйо не реалізував пенальті.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Лестер» - 28 (15), 3. «МЮ» - 27 (14), 4.«Евертон» - 26 (14).

Інші ключові матчі 15-го туру: «Ман Сіті» - «Ньюкасл» (26 грудня, 22:00), «Шеффілд Юнайтед» - «Евертон» (26 грудня, 22:00), «Ліверпуль» - «Вест Бромвіч» (27 грудня, 18:30), «Вулвергемптон» - «Тоттенгем» (27 грудня, 21:15).

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