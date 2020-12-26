Донецький «Олімпік» хоче запросити 16-річного футболіста зі США
Укрінформ
Американський футбольний форвард Томас Довідайтіс може перейти до команди української Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк).
16-річний гравець близький до трансферу, він перебував на перегляді в донецькому клубі, повідомляє "Футбол 24".
Етнічний литовець грає на позиції центрального нападника, його зріст близько двох метрів.
У США Довідайтіс виступав за клуб "Сокерз" зі штату Іллінойс.
"Олімпік" нинішнього сезону йде на 7-у місці у чемпіонате України (17 очок після 12-ти матчів).
Фото: football24.ua.