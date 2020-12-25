Суперник «Шахтаря» в Лізі Європи звільнив головного тренера

Георгіос Доніс пішов з «Маккабі» (Тель-Авів).

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) оголосив про звільнення головного тренера Георгіоса Доніса і його штабу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Командою керує Патрік ван Леувен. Цікаво, що раніше він працював директором академії «Шахтаря».

«Маккабі» йде на 3-му місці в чемпіонаті Ізраїлю, відстаючи від лідера «Маккабі» (Хайфа) на 8 очок.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» зустрінеться з «Маккабі» (Тель-Авів) в 1/16 фіналу Ліги Європи.