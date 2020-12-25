Київський клуб «Кобра-НПУ» виграв Кубок України з футзалу серед жінок
Укрінформ
Футзальна жіноча Команда "Кобра-НПУ" виграла двоматчеву дуель у іншого київського клубу "IMS-НУХТ" у фіналі Кубка України.
Перший поєдинок заключного раунду пройшов на паркеті спорткомплексу Національного педагогічного університету імені Драгоманова і завершився з рахунком 4:2. повідомляє пресслужба УАФ.
Голи: Голи: Дятел (27-ма хвилина), Васковець (28), Дехтяр (29, автогол), Дудка (35) - Кліпаченко (3), Каверзіна (22).
Результат сьогоднішного матчу на паркеті спорткомплексу Національного університету харчових технологій - 3:3.
Голи: Воловенко (6), Павленко (17), Кліпаченко (32) - Дятел (18), Дудка (20, з пенальті), Скибіна (29).
Фото: uaf.ua.