Ярмоленко може змінити клуб Англійської прем'єр-ліги

Нападник збірної України з футболу і лондонського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко може змінити клубну прописку в січні.

За інформацією Transfermarketweb, 31-річний українець може перебратися в іншу команду Англійської прем'єр-ліги - ліверпульський "Евертон", який стежив за виступами футболіста в київському «Динамо» і дортмундській «Боруссії», передає Укрінформ.

Контракт Ярмоленка з «молотобійцями» розрахований до літа 2022 року.

Нинішнього сезону Ярмоленко провів 10 поєдинків, в яких забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.

Фото: Getty Images.