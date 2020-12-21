АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка програв «Челсі»
Укрінформ
«Челсі» піднявся на 5-е місце.
В матчі 14-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» переміг на своєму полі «Вест Гем» 3:0, повідомляє Укрінформ.
Господарі вийшли вперед на 10-й хвилині – відзначився Тіаго Сілва. Наприкінці матчу Абрахам забив ще два м’ячі «Челсі».
Український півзахисник Андрій Ярмоленко провів увесь матч в запасі
Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Лестер» - 27 (14), 3. «МЮ» - 26 (13), 4.«Евертон» - 26 (14).
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