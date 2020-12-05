Ярмоленко вилікувався від коронавірусу
Укрінформ
Вінгер англійського "Вест Гема" і збірної України з футболу Андрій Ярмоленко вилікувався від коронавірусу.
Як повідомив офіційний Instagram "молотобійців", Ярмоленко повернувся до тренувань з лондонською командою, передає Укрінформ.
"Добре, що ти знову тренуєшся", - йдеться в пості.
Нагадаємо, Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус в розташуванні збірної України перед матчем Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини 13 листопада.
Фото: Getty Images.