Ярмоленко вилікувався від коронавірусу

Ярмоленко вилікувався від коронавірусу

Укрінформ
Вінгер англійського "Вест Гема" і збірної України з футболу Андрій Ярмоленко вилікувався від коронавірусу.

Як повідомив офіційний Instagram "молотобійців", Ярмоленко повернувся до тренувань з лондонською командою, передає Укрінформ.

"Добре, що ти знову тренуєшся", - йдеться в пості.

Читайте також: У футбольному клубі «Дніпро-1» - спалах коронавірусу

Нагадаємо, Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус в розташуванні збірної України перед матчем Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини 13 листопада.

Фото: Getty Images.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-