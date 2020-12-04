У футбольному клубі «Дніпро-1» - спалах коронавірусу

У футбольному клубі української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" стався спалах коронавірусу.

На цю хвилину позитивні тести мають близько 20-ти чоловік, повідомляє FCDnipro.com.

Заражені є і серед футболістів, і серед представників тренерського штабу.

Повідомляється, що УПЛ відмовила дніпровському клубу в перенесенні матчу 12-го туру чемпіонату України проти луганської "Зорі". Поєдинок запланований на 6 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня "Дніпро-1" в 1/8 фіналу Кубка України розгромив команду "ВПК-Агро" - 5:0.

Футбол: scdnipro1.com.