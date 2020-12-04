У футбольного клубу «Карпати» буде нова база

Львівський клуб "Карпати", які нині виступає у Другій лізі вітчизняного футболу, незабаром розпочне будівництво нової клубної бази.

Навчально-тренувальний центр розміститься під Львовом і включатиме в себе сучасний стадіон на 1500 місць, повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, що після викупу Олегом Смалійчуком "Карпат" у Петра Димінського, клуб деякий час орендував базу у останнього і навіть був готовий викупити її. Однак був змушений з’їхати, оскільки, за словами директора зі стратегічного розвитку Карпат Сергія Болотникова, колишній власник клубу виставив непідйомну ціну за оренду.

В результаті - Димінський віддав базу ФК "Львів".

Фото: fckarpaty.com.