У футбольного клубу «Карпати» буде нова база

У футбольного клубу «Карпати» буде нова база

Укрінформ
Львівський клуб "Карпати", які нині виступає  у Другій лізі вітчизняного футболу, незабаром розпочне будівництво нової клубної бази. 

Навчально-тренувальний центр розміститься під Львовом і включатиме в себе сучасний стадіон на 1500 місць, повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, що після викупу Олегом Смалійчуком "Карпат" у Петра Димінського, клуб деякий час орендував базу у останнього і навіть був готовий викупити її. Однак був змушений з’їхати, оскільки, за словами директора зі стратегічного розвитку Карпат Сергія Болотникова, колишній власник клубу виставив непідйомну ціну за оренду. 

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В результаті - Димінський віддав базу ФК "Львів".

Фото: fckarpaty.com.

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