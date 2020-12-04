ФК «Гент» знову відправив у відставку головного тренера

Бельгійський футбольний клуб "Гент" звільнив головного тренера Віма де Декера.

Про це повідомляє офіційний сайт "Гента", передає Укрінформ.

У 5-у турі Ліги Європи бельгійці програли чеському "Словану" з рахунком 1:2 і вже не зможуть піднятися з останнього місця у групі. Команда зазнала п'ятьох поразок поспіль.

Це вже друга тренерська відставка у "Генті" з початку сезону. Де Декер очолив команду у вересні. При ньому клуб не зміг пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись київському "Динамо".

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Додамо, що за цей бельгійський клуб виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Фото: kaagent.be.