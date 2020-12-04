Україна збільшила відрив від Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемоги футболістів "Шахтаря" та "Зорі" відповідно над "Реалом" (2:0) у Лізі чемпіонів та "Лестером" (1:0) у Лізі Європи дозволили Україні додати до таблиці коефіцієнтів УЄФА 4 очки (або 0,8 бала).

Загалом "Шахтар" здобув у сезоні 9 очок (із них 4 - бонуси), "Динамо" - 8,5 (4), "Зоря" - 4, "Колос"- 2, "Десна" - 0,5 очка. Нині Україна має 24 очки (4,8 бала) і посідає 12-те місце, повідомляє пресслужба УАФ.

Відставання від Шотландії, яка взяла в четвер 0,500, складає лише 0,025 бала. Туреччину, яка не набрала жодного очка, ми випереджаємо вже на 1,000.

Нагадаємо, що саме із цими суперниками Україна бореться за 11-ту позицію, яка за певних обставин дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА:

1. Іспанія. Сума балів за сезон-2020/2021 - 11,357; за 5 останніх сезонів - 89,712

2. Англія. 13,071; 89,283

3. Італія. 10,428; 69,581

4. Німеччина. 10,642; 68,998

5. Франція. 5,583; 53,748

6. Португалія. 7,400; 46,349

7. Росія. 4,166; 38,215

8. Нідерланди. 6,400; 36,400

9. Бельгія. 5,400; 35,900

10. Австрія. 5,700; 34,825

11. Шотландія. 6,250; 31,125

12. Україна. 4,800; 31,100

13. Туреччина. 3,100; 30,100.

Фото: uefa.com.