Україна збільшила відрив від Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Загалом "Шахтар" здобув у сезоні 9 очок (із них 4 - бонуси), "Динамо" - 8,5 (4), "Зоря" - 4, "Колос"- 2, "Десна" - 0,5 очка. Нині Україна має 24 очки (4,8 бала) і посідає 12-те місце, повідомляє пресслужба УАФ.
Відставання від Шотландії, яка взяла в четвер 0,500, складає лише 0,025 бала. Туреччину, яка не набрала жодного очка, ми випереджаємо вже на 1,000.
Нагадаємо, що саме із цими суперниками Україна бореться за 11-ту позицію, яка за певних обставин дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА:
1. Іспанія. Сума балів за сезон-2020/2021 - 11,357; за 5 останніх сезонів - 89,712
2. Англія. 13,071; 89,283
3. Італія. 10,428; 69,581
4. Німеччина. 10,642; 68,998
5. Франція. 5,583; 53,748
6. Португалія. 7,400; 46,349
7. Росія. 4,166; 38,215
8. Нідерланди. 6,400; 36,400
9. Бельгія. 5,400; 35,900
10. Австрія. 5,700; 34,825
11. Шотландія. 6,250; 31,125
12. Україна. 4,800; 31,100
13. Туреччина. 3,100; 30,100.
Фото: uefa.com.