Ліга Європи УЄФА: результати матчів п'ятого туру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки передостаннього, п'ятого туру групового етапу розіграшу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" обіграли в Запоріжжі англійський "Лестер" (1:0), проте поразка грецького АЕКа португальській "Бразі" (2:4) достроково позбавила шансів команду Віктора Скрипника на друге місце у квартеті G і путівки до плей-офф Ліги Європи.

Результати поєдинків п'ятого туру основної сітки Ліги Європи УЄФА.

Група А: "Рома" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 3:1, "Клуж" (Румунія) - ЦСКА (Софія, Болгарія) - 0:0;

турнірне становище: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 7, "Клуж" - 5. ЦСКА - 2.

Група В: "Мольде" (Норвегія) - "Дандолк" (Ірландія) - 3:1, "Арсенал" (Англія) - "Рапід" (Відень, Австрія) - 4:1,

турнірне становище: "Арсенал" - 15 очок, "Мольде" - 9, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0.

Група С: "Ніцца" (Франція) - "Байєр" (Німеччина) - 2:3, "Славія" (Чехія) - "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - 3:0;

турнірне становище: "Славія" - 12 очок, "Байєр" - 12, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3.

Група D: "Бенфіка" (Португалія) - "Лех" (Польща) - 4:0, "Рейнджерс" (Шотландія) - "Стандард" (Бельгія) - 3:2;

турнірне становище: “Рейнджерс" - 11 очок, "Бенфіка" - 11, "Лех" - 3, "Стандард" - 3.

Група Е: "Гранада" (Іспанія) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - 0:1, "Омонія" (Кіпр) - ПАОК (Греція) - 2:1;

турнірне становище: "Гранада" - 10 очок, ПСВ "Ейндховен" - 9, ПАОК - 5, "Омонія" - 4.

Група F: АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Наполі" (Італія) - 1:1, "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Рієка" (Хорватія) - 2:2;

турнірне становище: "Наполі" - 10 очок, "Реал Сосьєдад" - 8, АЗ "Алкмаар" - 8, "Рієка" - 1.

Група G: "Зоря" (Луганськ, Україна) - "Лестер" (Англія) - 1:0, АЕК (Греція) - "Брага" (Португалія) - 2:4;

турнірне становище: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 10, "Зоря" - 6, АЕК - 3.

Група Н: "Лілль" (Франція) - "Спарта" (Чехія) - 2:1, "Мілан" (Італія) - "Селтік" (Шотландія) - 4:2;

турнірне становище: "Лілль" - 11 очок, "Мілан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1.

Група I: "Карабах" (Азербайджан) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - 1:1, "Сівваспор" (Туреччина) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1;

турнірне становище: "Вільярреал" - 13 очок, "Маккабі" - 8, "Сівваспор" - 6, "Карабах" - 1.

Група J: "Антверпен" (Бельгія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 3:1, ЛАСК (Австрія) - "Тоттенгем" (Англія) - 3:3;

турнірне становище: “Антверпен" - 12 очок, "Тоттенгем" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорець" - 0.

Група K: "Феєноорд" (Голландія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 0:2, ЦСКА (Росія) - "Вольфсбергер" (Австрія) - 0:1;

турнірне становище: "Динамо" (З) - 11 очок, "Вольфсбергер" - 7, "Феєноорд" - 5, ЦСКА - 3.

Група L: "Гент" (Бельгія) - "Слован" (Словаччина) - 1:2; "Црвена Звезда" (Сербія) - "Гоффенгайм" (Німеччина) - 0:0;

турнірне становище: "Гоффенгайм" - 13 очок, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0.

Поєдинки заключного, шостого туру пройдуть 10 грудня.

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Нагадаємо, по дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).