«Зоря» обіграла «Лестер» в матчі Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської «Зорі» здобули перемогу над англійським «Лестером» в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Поєдинок «Зоря» - «Лестер» на «Славутич-Арені» в Запоріжжі завершився з рахунком 1:0 на користь команди Віктора Скрипника, передає Укрінформ.

Єдиний м'яч забив іранський форвард "Зорі" Аллахьяр Сайядманеш, який відзначився на 84-й хвилині.

В іншому матчі групи G Ліги Європи грецький АЕК в Афінах програв португальській «Бразі» - 2:4.

Таким чином, за тур до завершення групової стадії «Зоря» втратила шанси пробитися у плей-офф Ліги Європи.

Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 10, «Зоря» - 6, АЕК - 3.

«Зоря» завершить свій єврокубковий сезон 10 грудня виїзним поєдинком проти «Браги».

Фото: zarya-lugansk.com.