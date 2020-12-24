Стаховський і Марченко розпочнуть рік з відбору турніру ATP у Туреччині

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко заявилися у кваліфікацію турніру ATP 250 в Анталії (Туреччина), який відкриє сезон-2021.

Змагання Antalya Open пройдуть 5-13 січня, передає Укрінформ.

В основній сітці виступлять відомі майстри тенісу Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Алекс де Мінор, Фабіо Фоньїні та інші.

Додамо, що Стаховський і Марченко також перебувають у заявочному листі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, що пройде в Досі (Катар).

На фото: Сергій Стаховський/skysports.com.