П'ятеро українок виступлять у парному розряді Australian Open-2021
Укрінформ
У парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють п'ятеро представниць України.
Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.
Людмила Кіченок виступить разом із латвійкою Оленою Остапенко, Катерина Бондаренко заявилася з Надією Кіченок, Даяна Ястремська зіграє з Вірою Лапко з Білорусі, а Марта Костюк - з білорускою Олександрою Соснович.
Як повідомлялося, Australian Open-2021 пройде 8-21 лютого.
На фото: сестри Кіченок/btu.org.