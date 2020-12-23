П'ятеро українок виступлять у парному розряді Australian Open-2021

П'ятеро українок виступлять у парному розряді Australian Open-2021

Укрінформ
У парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють п'ятеро представниць України.

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ. 

Людмила Кіченок виступить разом із латвійкою Оленою Остапенко, Катерина Бондаренко заявилася з Надією Кіченок, Даяна Ястремська зіграє з Вірою Лапко з Білорусі, а Марта Костюк - з білорускою Олександрою Соснович.

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Як повідомлялося, Australian Open-2021 пройде 8-21 лютого.

На фото: сестри Кіченок/btu.org.

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