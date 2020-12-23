«Бенфіка» хоче запросити до себе хавбека «Шахтаря» Віктора Коваленка

Португальський футбольний гранд "Бенфіка" зацікавлений у послугах півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Віктора Коваленка.

Контракт Коваленка з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року, і лісабонці вже зв'язувалися із гравцем, повідомляє португальське видання Record.

24-річний уродженець Херсона Коваленко є вихованцем "Шахтаря", з яким чотири рази ставав чемпіоном України і виграв чотири Кубка країни.

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Півзахисника також хоче бачити у своєму складі італійська "Аталанта", де Коваленко може змінити 32-річного аргентинця Алехандро Гомеса.

Фото: record.pt.