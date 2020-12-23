П’яте місце - це фіаско? Таке в нас може бути лише в шахах

Закінчився перший в історії шахів клубний онлайн-чемпіонат Європи серед жінок (European Online Women’s Club Cup).

Великі сподівання були на успішний виступ команди "Kyiv Chess Federation - Greco", яка, по суті є збірною України. Та все сталося, не так, як гадалося. У перший день киянки стартували не дуже вдало, проте шанси на медалі в них були вельми добрі. На жаль, і другого дня змагань наші дівчата не продемонстрували своєї сили.

Почавши з поразки з рахунком - 1:3, українки поставили себе у скрутне становище. Щоправда, у наступному, шостому, турі наші дівчата виграли усі чотири партії, у сьомому раунді перемогли з рахунком - 3:1, а у восьмому взяли гору в третьому матчі поспіль - 2,5:1,5. Та поставити призову крапку киянкам не вдалося. Останній двобій вони програли - 1,5:2,5.

Це й обумовило їхній загальний результат - п’яте місце, 9 командних очок з 18-ти. А першими стали інтернаціональні шахістки з "Монте-Карло" - 14 очок, яке забезпечили перемогу ще за тур до кінця змагань.

Ось який доробок в українських шахісток у фіналі: Анна Музичук - 3,5 очка з 8-ми, Марія Музичук - 5 з 9-ти, Анна Ушеніна - 2 з 4-х, Юлія Осьмак - 4 з 7-ми та Наталія Букса – 5,5 з 8-ми.

Як бачимо, невдало виступила лідер команди Анна Музичук, хоча мала непогані позиції, але наприкінці партій втрачала свої шанси. А найкращою в команді була новоспечена чемпіонка України Букса. Звичайно, її суперниці значно поступалися опоненткам лідерів команди.

Отож, фіаско? Але от як оцінив результат тренер дівчат міжнародний гросмейстер Володимир Баклан: "Результат… результат на чолі кута. Він затьмарює усе: години напружених тренувань, чудово розіграні закінчення та красиві перемоги. П’яте місце у більшості інших видів спорту у нашій країні вважався б нездійсненою мрією. Але не для шахів! Дівчата, ви - молодці! Ви – гордість нації, і ваші перемоги ще попереду!"

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І ще одна шахова новина. Киянин Ігор Симутенков став віцечемпіоном світу онлайн у віковій категорії до 12-ти років. До речі, його тренує теж Володимир Баклан. У півфіналі Ігор взяв гору над рейтинг-фаворитом поляком Якубом Сіменом, але у фіналі поступився американцю Дімітару Мардову.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: europechess.org.