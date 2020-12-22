Жіночий шаховий клуб Києва бореться за призи чемпіонату континенту

Стартував перший в історії шахів клубний онлайн-чемпіонат Європи серед жінок (European Online Women’s Club Cup).

Раніше ці змагання проходили наживо, але нині через пандемію коронавірусу організатори вирішили влаштувати інтернет-турнір зі "швидких" шахів (кожна учасниця матиме лише 15 хвилин на партію).

У змаганнях беруть участь 42 команди. Серед яких три – з України: "Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ), "Kharkiv Chess Federation" (Харків) та "Dnipro" (Дніпро). Столичний колектив – один з фаворитів, він має другий рейтинг, поступаючись лише команді "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", яка представляє організаторів змагань із Монако.

До складу київської команди увійшли Анна Музичук (Львів, 2535), Марія Музичук (Львів, 2544), Анна Ушеніна (Харків, 2416), Юлія Осьмак (Київ, 2438), Наталя Букса (Львів, 2413). Тренери - Володимир Баклан та Михайло Бродський. Президент клубу – Павло Куфтирєв. Відзначимо, що київський клуб фактично є нинішньою збірною країни. Та й наставники команди - тренери збірних. Минулого року цей колектив посів друге місце в очному змаганні.

Кожна команда складається з п'яти шахісток, одна з них запасна. Турнір проходить у два етапи. У першому 42 команди зіграли у п’яти групових турнірах - у трьох групах змагалися по 8 команд, у двох - по 9. По два колективи з кожної підгрупи розігрують фінал за коловою системою.

На першому етапі, як і очікувалося, до фіналу серед українок пробилися лише киянки, які посіли перше місце в групі. Хоча не обійшлося без прикрого програшу. От результати наших шахісток у півфіналі: Анна Музичук, - 3,5 очка з 5-ти , Марія Музичук 4 - з 5-ти, Анна Ушеніна – 4-ти з 6-ти, Юлія Осьмак - 6 з 6-ти, Наталія Букса - 5,5 очка з 6-ти.

Дві інші українські команди до фіналу не потрапили.

Головним претендентом на перемогу є "Монте-Карло", до складу якого входять Олександра Горячкіна (Росія), Нана Дзагнідзе (Грузія), Піая Крамлінг (Швеція) Елізабет Петц (Німеччина) та Моніка Сочко (Польща).

Прикро, але вже у першій день фіналу київська команда втратила шанси на перемогу. Вона двічі програла (по 1,5:2,5), одного разу зіграла внічию (2:2) та здобула одну перемогу (3:1). На жаль, однієї з поразок наші дівчата зазнали від "Монако".

Анна Музичук чорними упевнено нейтратралізувала ініаціативу Олександри Горячкіної - нічия. Її сестра Марія також розійшлася миром з Наною Дзагнідзе, а Букса - з Елізабет Петц. Лише Ушеніна не змогла втримати натиск Пії Крамлінг.

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У вівторок шахістки зіграють останні п’ять турів. Київська команда ще може посперечатися за медалі.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: europechess.org.