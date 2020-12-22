Лідер «Шахтаря» Тайсон домовився про контракт з «Інтернасьоналем»

В Бразилію Тайсон може повернутися вже взимку.

Півзахисник «Шахтаря» Тайсон домовився з «Інтернасьоналем» (Порту-Алегрі, Бразилія) про дворічний контракт, повідомляє UOL Esporte.

Щоб переконати «Шахтар», бразильський клуб готовий заплатити і надати «гірникам» пріоритетне право покупки будь-якого зі своїх основних гравців.

32-річний бразилець сьогодні відвідав тренування «Інтернасьоналя».

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» готовий відпустити Тайсона взимку в «Інтернасьонал» за 800 тисяч євро.