«Шахтар» не відпустить Тайсона взимку - ЗМІ

32-річний бразильський футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон не залишить українську команду нинішньої зими.

За інформацією видання Goal.com, головний тренер "Шахтаря" португалець Луїш Каштру зацікавлений у послугах гравця і вважає його одним з головних футболістів основного складу.

Контракт Тайсона з українським клубом завершується влітку 2021 року, і бразилець неодноразово давав зрозуміти, що не хоче продовжувати угоду. Таким чином, є ризик, що вінгер залишить "Шахтар" безкоштовно після закінчення сезону-2020/2021.

Як повідомлялося, "Шахтар" завершив 2020 рік на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Фото: shakhtar.com.