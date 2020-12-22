Волинський більярдист Тимчій виграв турнір «Кубок Абриколь 2020»
Укрінформ
Майстер спорту Станіслав Тимчій з Луцька став переможцем Всеукраїнського відкритого турніру з більярду «Кубок Абриколь 2020», який завершився у Тернополі.
У фіналі змагань, які проходили у дисципліні «Вільна піраміда», Тимчій з рахунком 5:2 обіграв хмельничанина Олександра Дрозду, якому дісталося «срібло», повідомляє Укрінформ.
Бронзові нагороди здобули тернополянин Андрій Семянів і Тарас Просинюк з Чорткова.
Загалом у турнірі взяли участь 32 більярдисти.
Фото: billiard-ua.blogspot.com.